AS Susun Strategi Perang Melawan China, Menangkis Invasi ke Taiwan, Kerugian Besar Akan Terjadi

Permainan perang yang diadakan oleh think tank Washington mensimulasikan pertempuran antara China dan AS jika China menyerang Taiwan.

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) sedang menyusun Strategi Perang melawan China yang ingin mencaplok Taiwan, seperti Rusia menyerang Ukraina.

Dilaporkan, AS dan Taiwan kemungkinan akan mampu menangkis invasi China, tetapi dengan kerugian besar di kedua sisi, sebuah analisis think tank menemukan.

Lembaga pemikir yang berbasis di Washington, Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) telah melakukan permainan perang untuk membayangkan bagaimana konflik itu akan terjadi.

“Kabar baiknya, pada akhir semuanya, ada Taiwan yang masih otonom,” kata Mark Cancian, penasihat senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional kepada Insider, Minggu (14/8/2022).

“Amerika Serikat dan Taiwan akan berhasil menjaga pulau itu dari pendudukan China, tetapi harga yang harus dibayar sangat mahal," jelasnya.

Dia mengatakan kerugian yang akan terjadi, beruapa ratusan jet tempur, kapal induk AS hancur.

Tetapi, yang lebih menghancurkan, bahkan mengerikan akan terjdai pada perekonomian Taiwan dan juga bagi Angkatan Laut, Angkatan Darat dan Angkatan Udara China.

Dalam salah satu skenario yang lebih pesimistis, 900 jet tempur dan serang Amerika akan hilang dalam empat minggu perang.

Hal itu setara dengan setengah dari pesawat tempur Angkatan Udara dan Angkatan Laut AS, lapor The Times of London.

Dia mengatakan AS kemungkinan akan menderita kerugian besar dalam konflik skala penuh dengan China.