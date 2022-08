Bocoran Episode Terakhir Extraordinary Attorney Woo

Woo Young Woo (kiri), diperankan oleh aktris Park Eun Bin, dalam sebuah adegan dengan Lee Joon Ho (Kang Tae Oh) di drama Extraordinary Attorney Woo.

Pihak produksi Extraordinary Attorney Woo mengatakan, perjalanan ke Pulau Jeju akan menjadi titik balik bagi Woo Young Woo, Lee Jun Ho, dan semua orang di Hanbada yang akan mengalami kebangkitan dan perubahan besar.

SERAMBINEWS.COM - Banyak penonton setia yang penasaran dengan ending Drama Extraordinary Attorney Woo.

Drakor tersebut menyisakan dua episode terakhir yang akan tayang besok (17/8/2022) dan lusa (18/8/2022).

Di penghujung cerita, rama yang dibintangi Park Eun Bin dan Kang Tae Oh ini membagikan kumpulan foto di balik layar (behind the scene).

Ada sekitar 10 foto yang dirilis pihak produksi, yakni episode di mana para pengacara di Firma Hukum Hanbada pergi ke Pulau Jeju.

Pihak produksi Extraordinary Attorney Woo mengatakan, perjalanan ke Pulau Jeju akan menjadi titik balik bagi Woo Young Woo, Lee Jun Ho, dan semua orang di Hanbada yang akan mengalami kebangkitan dan perubahan besar.

"Tolong awasi cerita baru yang akan terungkap di tengah emosi dan konflik yang kacau dalam hubungan mereka," kata pihak produksi drama dilansir Soompi, Selasa (16/8/2022).

Mereka melanjutkan, akan ada sesuatu di akhir yang berkaitan dengan cinta dan pekerjaan Woo Young Woo.

"Untuk mengetahui seberapa besar Woo Young Woo akan tumbuh dalam hal pekerjaan dan cinta, dan untuk melihat uji coba terakhir di mana tim Hanbada bersatu, harap tetap disini," ujar mereka.

Dua episode terakhir drama Extraordinary Attorney Woo akan tayang pada 17 dan 18 Agustus 2022 dan bisa disaksikan di Netflix. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Jelang Dua Episode Terakhir, Drama Extraordinary Attorney Woo Rilis Foto di Balik Layar