Wamen ATR Serahkan Sertifikat Wakaf Masjid Raya

Muhammad Nasir | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni menyerahkan delapan sertifikat tanah wakaf milik Masjid Raya Baiturrahman. Raja Juli menyerahkan sertifikat itu kepada pengurus masjid, Minggu (14/8/2022).

Penyerahan sertifikat masjid raya merupakan bagian dari rangkaian agenda kunjungan kerja (kunker) Wamen ATR ke Aceh. Ia melakukan kunker selama dua hari, 14-15 Agustus 2022.

Dalam kunjungan dalam momentum hari damai Aceh, lulusan Universitas Bradford Inggris ini mengatakan, dirinya sebenarnya memiliki hubungan emosional yang personal dengan Aceh.

“Saya punya hubungan personal dengan Aceh. Saya bukan orang Aceh, saya orang Riau. Dulu saya menulis tesis master degree saya, tentang Aceh, studi khusus tentang perdamaian dan resolusi konflik yang berjudul The Conflict in Aceh: Searching for A Peaceful Conflict Resolution Process.” Jauh dari hari ini, yaitu pada tahun 2004,” ujarnya.

Katanya, kunjungan ini bukanlah pertama kali baginya, karena sejak 1999 ia mulai ke Aceh. Namun saat itu kedatangannya dengan latar belakang sebagai aktivis perdamaian.

Dalam kunker perdana ini, ia juga melakukan penyerahan Sertifikat Tanah secara simbolis kepada para mantan kombatan GAM, tapol/napol, dan korban konflik saat peringatan Hari Damai Aceh yang ke-17, Senin, (15/8).

Kemudian ia juga melakukan silaturahmi dengan Wali Nanggroe Aceh, Tengku Malik Mahmud Al Haytar. Lalu bertemu dengan jajaran pimpinan Universitas Syiah Kuala dan Universitas Muhammadiyah Aceh.

Di internal, ia mengunjungi Kanwil BPN Provinsi Aceh untuk memberikan pembinaan, yang diikuti langsung oleh seluruh kepala kantor pertanahan dan jajaran Kanwil BPN Aceh.

Bahkan, rombongan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN juga menyambangi Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, untuk meninjau pelaksanaan kegiatan PELATARAN (Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan).

Adapun total luas tanah yang diserahkan kepada mantan kombatan mencapai 2.817,9 Hektare dengan subjek penerima berjumlah 1.436 orang. Lokasi lahan berada di Aceh Besar, Aceh Barat, dan Nagan Raya.(*)

