Seksolog dr Boyke Bagi Tips untuk Pasutri yang Ingin Punya Anak Laki-laki

-Disclaimer: Artikel ini ditulis untuk kepentingan edukasi seks yang ditujukan pada usia 18 tahun ke atas-

Cara Agar dapat Keturunan Anak Laki-laki dan Perempuan, dr Boyke : Suami Istri Sering Aja Makan Ini

SERAMBINEWS.COM - Untuk memiliki anak dengan jenis kelamin tertentu, setiap orang harus mengetahui lebih jauh bagaimana cara hamil anak perempuan atau bagaimana cara hamil anak lak-laki.

Dilansir Serambinews.com dari kanal YouTube TonightShowNet pada Sabtu (20/8/2022), seksolog dr Boyke membagikan cara agar mendapat keturunan anak laki-laki dan perempuan.

Awalnya,Seksolog kondang, dr Boyke mendapati pertanyaan dari host TonightShow, Vincent Ryan Rompies soal mitos atau fakta jika mengonsumsi daging bisa mendapatkan jenis kelamin anak laki-laki.

"You are what u eat, begitu juga berpengaruh dengan anak kita, misalnya kalau mau anak cowok, banyakin makan daging, bener dok?," tanya Vincent.

Menjawab hal tersebut, dr Boyke membenarkan.

Jika pasutri menginginkan anak laki-laki, sang suami dianjurkan sering mengonsumsi daging, sedangkan sang istri dianjurkan sering mengonsumsi sayur-sayuran.

"Cowoknya daging, ceweknya sayur, itu betul," kata dr Boyke.

Menurut dr Boyke, ketika istri sering mengonsumsi sayur, maka kondisi miss V menjadi lebih basah sehingga membuka peluang terciptanya jenis kelamin laki-laki saat pembuahan.