Ekonom: Harga Barang dan Jasa Bisa tak Terkendali Jika Pemerintah Menaikkan Harga BBM

JAKARTA –Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda mengatakan, apabila pemerintah menaikkan harga Pertalite maka inflasi di Indonesia semakin tidak terkendali.

Pasalnya, inflasi Juli 2022 sudah hampir mendekati di angka 5 persen, atau tercatat sebesar 4,94 persen year on year (yoy).

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

Huda menilai, apabila harga BBM Pertalite dinaikkan, maka inflasi di Indonesia bisa menembus di angka 7 persen dalam satu hingga dua bulan ke depan.

"Inflasi sudah mendekati angka 5 persen dan Bank Indonesia (BI) tidak mengendalikan dari sisi moneter.

Akibatnya tidak ada kenaikan harga Pertalite pun inflasi kita akan terus meningkat," ujarnya.

Penilaian serupa juga disampaikan pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi.

Dia menilai opsi menaikkan BBM subsidi tidak tepat untuk saat ini.

Ia menyangsikan dengan proporsi konsumen BBM subsidi di atas 70 persen dipastikan akan menyulut laju inflasi.

"Kalau kenaikkan Pertalite hingga mencapai Rp 10.000 per liter, kontribusi terhadap inflasi diperkirakan mencapai 0.97 persen," kata Fahmy, Sabtu (20/8/2022).