Jangan Sepelekan! Banyak Penderita Awalnya Tak Sadar Terkena Kanker Tiroid

SERAMBINEWS.COM - Banyak penderita awalnya tidak sadar jika telah dijangkiti penyakit mematikan ini.

Untuk itu waspadai supaya aman dan tetap sehat.

Satu hal yang mesti diwaspadai dari penyakit kanker tiroid adalah kebanyakan penderita tidak sadar kalau mereka sudah menderita penyakit tersebut.

Hal itu menjadi satu di antara topik bahasan seminar 'Talkshow Tiroid : It’s Not You. It’s Your Thyroid’ belum lama ini.

Seminar yang berkenaan dengan World Thyroid Awareness Day 2022 ini digelar untuk meningkatkan kesadaran publik tentang kanker tiroid agar publik tidak terlambat melakukan penanganan medis.

Dela Listiya, seorang pejuang kanker tiroid dari Yayasan Pitatosca, menceritakan mengenai gejala awal dirinya terdiagnosa kanker tiroid.

Dela bercerita, kesadaran itu justru bukan dari dirinya sendiri, tetapi kerabat dan keluarga yang menyadari bahwa adanya pembesaran pada lehernya.

“Saya melihat ada perubahan pada diri saya seperti berjerawat, mudah stres dan beberapa celana saya kebesaran dan teman-teman saya juga berkomentar bahwa bagian leher saya terlihat sangat besar. Baru setelah itu saya melakukan pemeriksaan awal," kata Dela.

Hal ini juga ternyata dirasakan oleh Ir. Cahyaniati, M.Si yang juga merupakan pejuang kanker tiroid dan kanker payudara.