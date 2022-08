Santri Pesantren Modern Misbahul Ulum Dominasi Juarai Kompetisi Sains Madrasah 2022

Laporan Jafaruddin | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE – Santri Pesantren Modern Misbahul Ulum Kota Lhokseumawe, berhasil mendominasi juara pada Kompetisi Sains Madrasah (KSM) 2022 tingkat Kota Lhokseumawe pada 13-14 Agustus 2022.

Berdasarkan hasil pengumuman, di tingkat Aliyah, Siti Sarah santri kelas III Aliyah Misbahul Ulum berhasil memperoleh juara I (satu) pada kompetisi kimia terintegrasi.

Selanjutnya, Difa Nafisa santri kelas III Aliyah Misbahul Ulum juga berhasil mendapatkan juara harapan I pada kompetisi Matematika.

Sementara itu, di jenjang Tsanawiyah Raisa Amanda santri kelas III Misbahul Ulum berhasil memperoleh juara II kompetisi IPA terpadu terintegrasi.

Cut Seulanga Sakinah santri kelas III kembali mendapatkan juara III kompetisi IPA terpadu terintegrasi.

Kemudian, pada kompetisi IPS terpadu terintegrasi santri kelas III Filzah Sadiya menjuarai peringkat II dan Qaisra Fitricia mendapatkan juara harapan III.

“Alhamdulillah, seluruh peserta KSM 2022 diseleksi dengan ketat oleh guru mata pelajaran di Pesantren Modern Misbahul Ulum,” ungkap Pembimbing KSM Konsentrasi Mata Pelajaran Kimia, Dian Putri Yeni.

Dian juga menambahkan bahwa santri yang mengikuti KSM telah dibekali dan mengikuti try out sebanyak dua kali juga menggunakan zoom untuk pembahasan hasil try out.

Direktur Pesantren Modern Misbahul Ulum Ustadz Syarifuddin mengatakan pihak dayah rasa syukur dan terimakasih kepada seluruh pembimbing dan santri yang telah mengharumkan nama pesantren.

“Selamat dan terimakasih kami ucapkan kepada guru pembimbing dan santri yang telah mengikuti KSM 2022, semoga dengan prestasi tersebut dapat menjadikan kita manusia yang berguna bagi bangsa dan agama” pungkas Ustadz Syarif.(*)

