VIDEO Idap Syndrome Polycoria, Anak Kucing ini Punya 2 Pupil pada Salah Satu Matanya

SERAMBINEWS.COM - Dalam dunia medis Syndrome atau kelainan pada tubuh terdapat banyak jenisnya.

Salah satunya 'Polycoria Syndrome', yakni kelainan yang menyebabkan hewan atau seseorang memiliki lebih dari satu pupil pada salah satu atau masing-masing matanya.

Kelainan ini terbilang cukup langka, karena tak ada catatan ataupun artikel pasti yang mencatat tentang manusia pengidap syndrome tersebut.

Namun berbeda halnya dengan hewan.

Seperti video yang diunggah oleh akun Instagram @unilad, tampak seekor anak kucing bermata biru yang memiliki 2 pupil pada mata kanannya.

Pada kolom keterangan video tertulis 'Our kitten has a hidden third eye', yang artinya anak kucing yang ia pelihara memiliki mata ketiga yang tersembunyi.

Akun tersebut menambahkan bahwa kucingnya melahirkan beberapa ekor anak kucing dan salah satunya memiliki mata ketiga.

Diketahui anak-anak kucing tersebut termasuk salah satunya yang miliki Polycoria Syndrome, kemudian diadopsi oleh pemilik baru yang baik hati.

"And a beautiful third eye at that! 'Our cat had babies and one of them was born with a third eyeball...they got adopted into a loving home," tulis akun tersebut.(*)

