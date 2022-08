VIDEO Ratusan Anggota Polres Bireuen Tes Kesamaptaan di Lapangan Paya Kareung

Laporan Yusmandin Idris | Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN – Ratusan personel Polres Bireuen, mulai Rabu hingga Jumat (26/08/2022) mengikuti kesamaptaan jasmani di lapangan Paya Kareung, Peusangan Bireuen.

Kegiatan ini digelar oleh Bagian SDM Polres Bireuen setiap enam bulan sekali dan diikuti seluruh jenjang perwira hingga bintara.

Kapolres Bireuen AKBP Mike Hardy Wirapraja SIK MH melalui Kabag SDM AKP Mohamad Saefuddin kepada Serambinews.com mengatakan, seluruh personel wajib melaksanakan beberapa tes, seperti lari 12 menit, pull up, sit up, push up, dan shuttle run atau lari membentuk angka delapan.

Sebelum melaksanakan lima tes tersebut, seluruh personil wajib mengikuti pengecekan kesehatan yang dilakukan tim urkes Polres Bireuen.

Dengan adanya tes kesamaptaan jasmani, diharapkan setiap personel dapat menjaga stamina, sehingga dalam melaksanakan tugas sehari-hari, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dapat berjalan maksimal. (*)

Narator: Suhiya Zahrati

Video Editor: Hari Mahardhika