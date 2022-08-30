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SMAN 3 Banda Aceh Gelar Realistig IV, Diikuti Seribuan Peserta Se-Aceh

SMA Negeri 3 Banda Aceh kembali menggelar event 

Penulis: Muhammad Nasir | Editor: Saifullah
zoom-inlihat foto SMAN 3 Banda Aceh Gelar Realistig IV, Diikuti Seribuan Peserta Se-Aceh
For Serambinews.com
Para penari tampil saat pembukaan Realistig IV yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 3 Banda Aceh, Selasa (30/8/2022), di halaman sekolah tersebut. 

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – SMA Negeri 3 Banda Aceh atau yang dikenal dengan Smantig kembali menggelar event 

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Realistig IV
Realistig
Smantig Banda Aceh
SMAN 3 Banda Aceh
Banda Aceh
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