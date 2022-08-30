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SMAN 3 Banda Aceh Gelar Realistig IV, Diikuti Seribuan Peserta Se-Aceh
SMA Negeri 3 Banda Aceh kembali menggelar event
Penulis: Muhammad Nasir | Editor: Saifullah
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Para penari tampil saat pembukaan Realistig IV yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 3 Banda Aceh, Selasa (30/8/2022), di halaman sekolah tersebut.
Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – SMA Negeri 3 Banda Aceh atau yang dikenal dengan Smantig kembali menggelar event
Sumber: Serambi Indonesia
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