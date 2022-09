Prodi S2 KPI Uinar gelar Stadium General Digital Marketing & Advertising in Communication Studies

Stadium General “Trends in Digital Marketing & Advertising in Communication Studies”

SERAMBINEWS.COM - Prodi Magister KPI UIN Ar-Raniry sukses adakan stadium general dengan tema “Trends in Digital Marketing & Advertising in Communication Studies" Senin, (29/8/2022) dengan menghadirkan pembicara dari Thailand yaitu Dr. Marissa Chantamas, Dean of Albert Laurence School of Communication Arts, Thailand.

Kegiatan yang diselenggarakan secara daring dan luring tersebut diikuti lebih dari 50 peserta yang didominasi kalangan anak muda.

Marissa memaparkan bagaimana para pegiat periklanan dan digital marketing di Thailand dalam memproduksi berbagai produk iklan kreatif.

Menurutnya ada beberapa hal yang menjadi tren dalam dunia marketing di era digital saat ini, diantaranya yaitu, Storytelling (iklan yang dikemas dalam bentuk cerita ), punya statement atau ciri khas, be disruptive and do the unthinkable (menjadi yang beda dan diluar kebiasaan), mengedepankan data dan pengetahuan, menggunakan Artificial Intelligent atau kecerdasan buatan, dan dikemas secara sederhana.

Dalam materinya Marissa juga mengatakan bahwa melakukan marketing di era digital harus mengikuti tren yang sedang digemari banyak orang secara global dan melalui media yang sedang banyak diminati, seperti media sosial.

“Social Media is all about fun”, (Media sosial itu untuk hal-hal yang menyenangkan) ujar Marissa. Jadi menurutnya dibutuhkan konten-konten yang menarik dan menyenangkan untuk melakukan pemasaran dan beriklan di media sosial.

Stadium general ini disambut antusias oleh para peserta terutama para mahasiswa Prodi Magister KPI UIN Ar-Raniry, terlihat saat diskusi tentang bagaimana produksi iklan dan komunikasi pemasaran di Thailand yang kreatif dan mengedepankan nilai moral dan kemanusiaan.

Hal lain yang ikut disoroti peserta yaitu keberadaan metaverse, gimification dan NFT dalam pemasaran digital dan periklanan.

Menurut Ketua prodi S2 KPI Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Saiful Akmal, Stadium General ini merupakan program rutin Prodi Magister KPI UINAR setiap awal semester di hari perdana perkuliahan.

Saiful juga berharap kegiatan ini menjadi awal dari eksistensi prodi S2 KPI di ASEAN, dengan mengadakan berbagai kegiatan berkelanjutan seperti webinar series, pertukaran dosen, kampus merdeka belajar hingga kolaborasi penulisan ilmiah dan pendampingan kualitas jurnal.

“Jika biasanya kita mulai dengan MoU maka kali ini kita mulai dengan realisasi kegiatan webinar series secara bergantian selama dua bulan sekali, kedepan Ka.prodi, sekretaris prodi beserta dosen S2 KPI UIN Ar-Raniry akan mengisi webinar di Thailand dan Filipina secara bergantian, selanjutnya juga akan mulai penjajakan pertukaran dosen, kampus merdeka belajar hingga kolaborasi penulisan ilmiah dan pendampingan kualitas jurnal," Ujar Saiful. (*)

