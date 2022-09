Syarifah Ichwatussina, Mahasiswi STiKesMU Lhokseumawe Borong Tiga Juara

LHOKSEUMAWE - Syarifah Ichwatussina, mahasiswi Prodi Gizi Stikes Muhammadiyah (STIKesMU) Lhokseumawe berhasil meraih juara pada tiga kategori di Pemilihan Miss Interglobal Indonesia yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah.

Tiga kategori juara yang diraih Syarifah adalah Miss Interglobal indonesia Intelegensia, Miss Interglobal Indonesia Persahabatan, dan Special Award by Make Over is Miss Inspiring With Beauty.

Untuk diketahui, Syarifah awalnya mengikuti ajang pemilihan Putra-Putri Kebudayaan Nusantara Aceh pada 25 Maret-8 April 2021 di Lhokseumawe.

Kala itu, Syarifah Ichwatussina sebagai 1st Runner Up Putri Kebudayaan Nusantara Aceh 2021.

Menyusl hasil itu, Syarifah ditetapkan sebagai Miss Interglobal Aceh.

Sehingga, resmi mewakili Aceh ke tingkat nasional di Ajang Miss Interglobal Indonesia.

Ajang nasional telah diikuti Syarifah pada 25-27 Agustus 2022 di Hotel Horison Nindya Semarang, Jawa Tengah.

"Pada malam final, mahasiswi kami berhasil meraih juara di tiga katagori," ujar Kepala Prodi Gizi STIKes Muhammadiyah Lhokseumawe, Rizki Maulidya SST MGz, Selasa (30/8/2022).

Atas prestasi mahasiswinya tersebut, Rziki mengaku bersyukur.

"Semoga prestasi ini bisa memacu prestasi akademik bagi Syarifah serta bagi mahasiswa lainnya," pungkasnya. (bah)

