Bawakan Hukum Cambuk, Febri Nurrahmi Dosen Ilmu Komunikasi USK Raih Juara Bergengsi di Australia

SERAMBINEWS.COM - Febri Nurrahmi, dosen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) berhasil meraih juara bergengsi di kampus Australia dalam ajang Three Minute Thesis (3MT) Competition yang berlangsung pada Kamis (1/9/2022).

Three Minute Thesis (3MT) Competition adalah kompetisi bergengsi di kalangan mahasiswa doktoral dimana mereka diminta mempresentasikan disertasinya dalam waktu maksimal 3 menit.

Kegiatan 3MT ini diinisiasi oleh The University of Queensland tahun 2008 sekaligus pemegang merek dagang terdaftar atas penggunaan logo dan merek Three Minute Thesis (3MT®).

Awalnya, Febri mengikuti ajang Three Minute Thesis (3MT) Competition ini dimulai dari level fakultas.

"Sebelumnya saya mengikuti ajang 3MT Competition dimulai dari level fakultas. Juara di setiap fakultas akan bertanding di level universitas," kata Febri kepada Serambinews.com, Jumat (2/9/2022).

Sebagai juara 3MT di fakultasnya, Febri harus mewakili fakultasnya untuk berkompetisi dengan 9 juara dari fakultas lainnya pada La Trobe University 3MT Championship pada (1/9/2022).

Nantinya, masing-masing juara di level universitas akan menjadi perwakilan universitas untuk bertanding di 3MT Asia Pasifik yang melibatkan universitas-universitas di Australia, New Zealand, Asia Tenggara, dan Asia Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Febri dalam presentasi 3 menitnya membahas soal hukum cambuk di Aceh.

Ia menceritakan bagaimana bias media barat dalam pemberitaan syariat Islam di Aceh.