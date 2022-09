VIDEO BBM Resmi Naik, Partai Buruh dan Elemen Serikat Pekerja akan Demo 6 September

SERAMBINEWS.COM - Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), Sabtu (3/9/2022).

Harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Solar bersubsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.

Sedangkan untuk BBM jenis Pertamax naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

Menanggapi hal ini, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan sikap.

Pihaknya akan menggelar aksi demo pada 6 September mendatang.

Beberapa waktu lalu Iqbal sudah mewanti-wanti Partai Buruh dan sejumlah elemen serikat pekerja akan demo jika harga BBM dinaikkan oleh pemerintah.

Menurutnya kenaikan harga ini bakal sangat memberatkan kalangan pekerja.

Menurutnya buruh pabrik yang selama tiga tahun ini tidak naik upahnya sudah menyebabkan daya beli turun 30 persen.

Ditambah BBM naik, daya beli para buruh bisa turun hingga 50 persen.



