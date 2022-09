VIDEO Harga BBM Naik, Kendaraan Roda Dua Antri di Sejumlah SPBU di Banda Aceh

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Indonesia per hari ini resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan nonsubsidi, Sabtu (3/9/2022).

Kenaikan harga BBM tersebut mulai berlaku pukul 14.30 Wib tadi.

Kenaikan itu juga langsung dibacakan oleh Menteri Energy dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Tiga jenis BBM yang mengalami kenaikan itu antara lain, Pertalite, dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter. BBM jenis Solar Subsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter

Kemudian, Pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 per liter, menjadi Rp14.500 per liter.

Akibat kenaikan harga BBM tersebut, membuat sejumlah warga mengeluh.

Salah satunya Heriwanda warga Aceh Besar saat sedang mengisi BBM di SPBU Lamnyong, Banda Aceh.

Ia mengaku kaget saat harga BBM tersebut mengalami kenaikan.

"Pas saya isi, harganya sudah naik. Awalnya saya mau isi BBM tiga liter, terpaksa harus mengurangi jumlahnya jadi dua liter. Karena duit saya tidak cukup," kata Heri.