50 Ustaz di Pidie Ikuti Peningkatan Kapasitas dalam Upaya Optimalkan Program On Day One Ayat

Peserta pelatihan peningkatan kapasitas program On Day One Ayat dari kalangan ustadzah melakukan foto bersama, Minggu (4/9/2022) di Aula Disdik Pidie.

Laporan Idris Ismail l Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Sebanyak 50 ustadz dan ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) di Pidie selama 3-4 September mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dalam menunjang program On Day One Ayat.

Kegiatan ini diselenggarakan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) kabupaten setempat.

Pelatihan peningkatan kapasitas itu secara langsung dibuka oleh istri Pj Bupati Pidie, Suaidah Sulaiman yang juga selaku ketua Tim Penggerak (TP) PKK kabupaten setempat bersama Ketua BKPRMI Aceh, Dr Mulia MPd sekaligus menjadi nara sumber yang dipusatkan di Aula Dinas Pendidikan (Disdik) setempat.

"Pelatihan kapasitas untuk peningkatan program One Day One Ayat ini diikuti oleh 50 orang peserta yang berasal dari utusan TPQ dalam Kabupate Pidie," sebut ketua DPD BKPRMI Pidie Muhammad Nazarullah SAg kepada Serambinews.com, Minggu (4/9/2022).

Sebelumnya, istri Pj Bupati Pidie, Suaidah Sulaiman kepada Serambinews.com, Minggu (4/9/2022) mengatakan, langkah tepat pembekalan ini patut mendapat penghargaan, dukungan sekaligus memotivasi para ustadz dan ustadzah utk menjadi ahli Qur'an lewat program One Day One Ayat.

"Ini demi keutuhan menjaga kitab suci Al-Qur'an lewat keihlasan dalam mengajar para ustaz dan ustadzah," jelasnya.

Karenanya, upaya komitmen serta kontiyuitas bersama ini agar terus ditingkatkan terlebih dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) demi mempercepat strategi dalam 'Membumikan' Al-Qur'an ditengah masyarakat. 'ini menjadi fokus kepedulian bersama," ungkapnya.(*)

