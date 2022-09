Pasca Kenaikan Harga BBM, Sejumlah Kebutuhan Pokok di Pasar Lambaro Masih Stabil

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar pada Senin (5/9/2022) terpantau masih stabil paska kenaikan harga BBM.

Harga sejumlah bahan pokok seperti beras, telur, gula, dan susu juga masih stabil meskipun sebelumnya mengalami naik turun.

Sifannur (25), pedagang toko grosir dan ecaran Pasar Induk Lambaro mengatakan, sejumlah bahan kebutuhan sehari-hari masih stabil seperti beras, gula, telur, dan susu.

“Masih stabil. Harga beras Rp 160.000 (per karung 15 kg), telur Rp 45.000 per papan, gula Rp 15.000/kg, minyak curah Rp 12.000/kg” ujarnya.

Harga ini, kata Saifannur, belum terjadi perubahan pasca pemerintah resmi menaikan harga Bahan Bakar Minyak pada Sabtu (3/9/2022).

Ia mempredikasi, kenaikan harga kebutuhan pokok bakal terjadi pada pekan depan.

Sementara itu, harga komoditas lain seperti bawang putih, bawang merah, cabe merah, cabe rawit, cabe hijau, dan tomat juga masih stabil.

Raul (22), pedagang di Pasar Lambaro mengatakan sejumlah komoditas pokok belum mengalami kenaikan setelah pemerintah resmi menatapkan tarif baru harga BBM.

“Belum ada pengaruh terhadap harga bahan pokok, karena kami dari penjual mengikuti arahan pusat bisnis” ujarnya.

Harga bawang merah dan bawang putih berkisar Rp 25.000 hingga Rp 30.000, serta cabai rawit dan cabai hijau sebesar Rp 30.000 hingga Rp 40.000.

Sementara harga cabai merah masih bertahan di Rp 100.000/kg.

Pemerintah resmi menaikan harga BBM bersubsidi dan non-subdisi pada Sabtu (3/9/2022) sebesar 30 persen.

Pertalite, dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar Subsidi dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter, Pertamax Nonsubsidi dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter. (Serambinews.com/Tasya Mazulfa)