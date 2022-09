VIDEO - Tolak Kenaikan BBM, Ribuan Mahasiswa Demo di Kantor DPRA

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, - Tolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan non subsidi, ribuan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, melakukan aksi demo di Bundaran Simpang Lima dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (5/9/2022).

Aksi tersebut dilakukan dalam hal penolakan terkait kebijakan pemerintah yang menaikkan harga tiga jenis BBM yang mengalami kenaikan itu antara lain, Pertalite, dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter. BBM jenis Solar Subsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter

Kemudian, Pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 per liter, menjadi Rp14.500 per liter.

Selain melakukan penolakan terhadap kenaikan BBM, massa juga menuntut penurunan tarif listrik dan pemberantasan mafia Minyak dan Gas (Migas).

Amatan Serambinews.com di lokasi, tampak ribuan mahasiswa dengan bendera merah putih di tangannya mulai memadati bundaran Simpang Lima. (*)

Narator: Suhiya Zahrati

Video Editor: M Anshar