K-Pop BLACKPINK Raih Double Crowns On Circle (Gaon) Chart Global Bulanan dan Mingguan

SERAMBINEWS.COM - Kabar gembira bagi penggemar BLACKPINK.

Dimana Circle Chart (sebelumnya dikenal sebagai Gaon Chart) telah umumkan kembali peringkat chartnya untuk bulanan dan mingguan pada Jumat (9/9/2022).

Hasilnya, member BLACKPINK berhasil raih kembali dan puncaki tangga lagu atau Top Double Crowna On Circle (Gaon).

Berikut penjelasan yang dilansir dari Soompi.com, pada Sabtu (10/9/2022) BLACKPINK raih Top Double Crowna On Circle(Gaon):

Weekly Global K-Pop Chart :

"Pink Venom" BLACKPINK menduduki puncak tangga lagu Global K-Pop mingguan selama tiga minggu berturut-turut.

Sementara "After LIKE" IVE juga mempertahankan posisinya di No. 2.

"Talk that Talk" TWICE naik ke No 3 untuk minggu ini, dan NewJeans melengkapi lima besar dengan "Attention" dan "Hype Boy" di No 4 dan No 5 masing-masing.

Monthly Social Chart:

BLACKPINK naik ke No 1 di chart sosial untuk Agustus.

Sementara Lisa memetakan secara terpisah di No 3.