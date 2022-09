Meski BBM Naik, Harga Emas Murni di Banda Aceh Malah Turun

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) awal September kemarin mengeluarkan pengumuman perihal kenaikan BBM bersubsidi dan non subsidi.

Setidaknya ada tiga jenis BBM yang mengalami kenaikan itu.

Yaitu Pertalite, dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter. Kemudian, BBM jenis Solar Subsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter, serta Pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 per liter, menjadi Rp14.500 per liter.

Meski harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mengalami kenaikan, justru harga emas murni di Banda Aceh mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir.

Salah satunya toko emas yang berada di Jln. Tgk. Chik Pante Kulu, Banda Aceh.

Murizal atau akrab disapa Bang Jal, salah seorang pedagang emas di pasar tersebut mengaku, sejak awal bulan September, harga emas murni di Banda Aceh stagnan.

Artinya kata dia, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yang signifikan.

Jika, di pertengahan Agustus 2022 harga emas murni per mayam sudah dengan ongkos buat dijual Rp 2.850.000, kini menjadi Rp 2.800.000.

"Itu sudah dengan ongkos buat kita jual. Kalau kita beli itu Rp 2.750.000 per mayam," kata Murizal kepada Serambinews.com, Senin (12/9/2022).

Ia mengatakan, harga emas dalam beberapa pekan ini relatif stabil meski pemerintah menaikkan harga BBM, hal itu tidak berimbas dengan harga jual emas murni.

Sebab kata Bang Jal, saat ini bank centra Amerika sedang menurunkan suku bunganya, agar mata uang dolar Amerika lebih tinggi dari mata uang negara lain. Dengan turunnya harga emas itu kata Bang Jal, membuat minat masyarakat beli emas untuk investasi terbilang cukup tinggi.

Khususnya masyarakat Kota Banda Aceh dan Aceh Besar yang saat ini lebih pintar dalam memilih barang untuk investasi masa depan.

"Pas emas lagi turun, banyak masyarakat beli emas. Sebab dia barang pasti dan selalu mudah untuk dijual. Kalau rugi pun nggak terlalu banyak," pungkasnya.(*)

