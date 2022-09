VIDEO - Meski BBM Naik, Harga Emas Murni di Banda Aceh Malah Turun

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) awal September kemarin mengeluarkan pengumuman perihal kenaikan BBM bersubsidi dan non subsidi.

Setidaknya ada tiga jenis BBM yang mengalami kenaikan itu. Diantaranya, Pertalite, dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter. Kemudian, BBM jenis Solar Subsidi dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter, serta Pertamax nonsubsidi dari Rp 12.500 per liter, menjadi Rp 14.500 per liter.

Meski harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mengalami kenaikan, justru harga emas murni di Banda Aceh mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir.

Salah satunya toko emas yang berada di Jalan Tgk Chik Pante Kulu, Banda Aceh, Senin (12/9/2022), Murizal atau akrab disapa Bang Jal, salah seorang pedagang emas di pasar tersebut mengaku, sejak awal September, harga emas murni di Banda Aceh stagnan.

Artinya, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yang signifikan.

Jika pada pertengah Agustus 2022 harga emas murni permayamnya sudah dengan ongkos buat dijual Rp 2.850.000, kini menjadi Rp 2.800.000. (*)

Narator: Suhiya Zahrati

Video Editor: M Anshar