Pj Wali Kota Banda Aceh Tinjau WTP Lambaro

BANDA ACEH - Pj Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq kembali meninjau unit Water Treatment Plant (WTP) Perumdam Tirta Daroy, di kawasan Lambaro, Aceh Besar, Selasa (13/9/2022).

Bakri meninjau fasilitas pengolahan air bersih yang bersumber dari Krueng Aceh tersebut.

Tampak mendampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jalaluddin, Dirut Perumdam Tirta Daroy T Novizal Aiyub, Direktur Teknik Irwandi, dan Direktur Administrasi dan Keuangan Samirul Fuadi.

Kunjungan keduanya pasca dilantik pada Juli lalu itu, untuk memastikan ketersediaan air bersih yang didistribusikan ke puluhan ribu pelanggan.

Di samping itu, ia juga ingin mengevaluasi kinerja Perumdam Tirta Daroy selama ini.

"Dua bulan lalu saya pernah datang ke mari dan sudah menyampaikan beberapa instruksi mengenai perbaikan pelayanan kepada jajaran direksi.

Hari ini saya ingin melihat sejauh mana progresnya," ujar Bakri.

Hasil peninjauannya kemarin, Pj Wali Kota mengungkapkan bahwa kapasitas produksi air di WTP Lambaro sudah memadai.

"Dari kapasitas maksimal 800, saat ini produksinya mencapai 700 liter per detik, bahkan meningkat 100 meter liter per detik dibanding rata-rata 600 liter per detik," ujar Bakri.

Seyogyanya, debit air yang bertambah berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat, sehingga keluhan bisa berkurang.