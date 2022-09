Bangga, Korset Karya Desainer Indonesia Dipakai Jennie BLACKPINK di MV "Shut Down"

Jennie memakai korset buatan desainer Indonesia di music video (MV) "Shut Down" grup BLACKPINK.

SERAMBINEWS.COM - Desainer Tanah Air, Diana M Putri membanggakan Indonesia.

Pasalnya, busana rancangannya dipakai Jennie member BLACKPINK.

Melalui akun Instagram pribadinya @dianamputri, sang desainer membagikan kabar membanggakan tersebut.

"@jennierubyjane of @blackpinkofficial wore a #DianaCouture Pearl Chandelier Corset in their title track 'Shut Down'. Styled by @meenmeenmeen_," tulis Diana M Putri.

Ia menyertakan foto-foto tangkapan layar saat Jennie mengenakan korset yang dirancangnya.

Korset tanpa tali tersebut berwarna putih mengilap karena dipenuhi butiran mutiara.

Unggahan Diana M Putri mendapat apresiasi dari sesama seniman Indonesia dan tentunya warganet Tanah Air.

Adapun, "Shut Down" merupakan lagu terbaru BLACKPINK yang baru dirilis Jumat (16/9/2022) pukul 11.00 WIB.

Lagu ini merupakan lagu utama dari comeback mereka dengan full album kedua, BORN PINK. (*)

