Alami Keracunan Makanan, Livy Renata Dilarikan ke UGD Usai Santap Keong Sawah

SERAMBINEWS.COM - Kreator konten Livy Renata harus dilarikan ke UGD rumah sakit akibat keracunan makanan.

Livy Renata mengalami keracunan setelah makan tutut saat mengisi salah satu program televisi.

Untuk diketahui, tutut adalah makanan hasil olahan dari keong sawah.

Konsep acara yang dibawakan Livy Renata saat itu adalah makan makanan pinggir jalan atau street food.

Sebelum menceritakan kronologi yang dialami, Livy Renata membuat sebuah video di TikTok @livypart2 dengan baju tidur berwarna hitam.

Livy Renata berdiri dengan keadaan tangan diinfus dan berlatar di sebuah kamar rumah sakit.

Terdapat beberapa warganet yang menanyakan kondisi Livy Renata yang terlihat sedang tak sehat.

"Thank you for the prayers," tulis Livy Renata di kolom komentar.

Pada video berikutnya, Livy Renata memberikan penjelasan terkait kondisi dirinya yang memang sedang tak sehat.

Rupanya, Livy Renata mengaku tak hanya mengonsumsi tutut, melainkan juga beberapa makanan lain.