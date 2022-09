-- Disclaimer: Artikel ini ditulis untuk kepentingan edukasi seks yang ditujukan pada usia 18 tahun ke atas--

Bisa Bikin Istri Hilang Nafsu, dr Boyke Anjurkan Pentingnya Para Suami untuk Sunat

SERAMBINEWS.COM - Seksolog dr Boyke Dian Nugraha SpOG MARS atau akrab disapa dr Boyke mengungkap pentingnya para suami untuk sunat.

Menurut dr Boyke yang kerap memberikan edukasi seksual termasuk soal organ intim ini membahas soal manfaat sunat yang ternyata dapat memengaruhi kehidupan seks pasangan suami istri (pasutri).

dr Boyke yang memiliki ciri khas dengan pembawaannya yang luwes tersebut, menganjurkan kaum pria untuk di sunat. Lantas apa manfaatnya?

Dalam konten bersama dr Richard Lee yang tayang pada 10 September 2022 lalu, dr Boyke mengungkap ada satu hal dasar yang penting saat berhubungan seksual adalah kebersihan organ intim.

Selain bermanfaat untuk kesehatan, ternyata sunat juga mendukung kenyamanan saat berhubungan seksual bersama sang istri terutama saat oral seks.

Ia menyebutkan bahwa wanita cenderung kurang nyaman saat melakukan oral seks kepada suami yang belum sunat.

Baca juga: dr Boyke Ungkap 85 Persen Pria Alami Ejakulasi Dini, Ini 3 Cara Mengatasinya Dijamin Ampuh

"Yang mesti diperhatikan adalah kebersihan dulu, saya selalu bilang baik pria maupun wanita please kalau pria kalau bisa disunat, karena daerah disitukan kalau si cewek mau oral, kalau di daerah disitu tercium smell is not good, dia juga langsung drop," kata dr Boyke.

Di samping mempertimbangkan untuk kenyamanan saat berhubungan seksual, manfaat sunat juga bagus untuk kesehatan.