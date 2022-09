Prancis Gelar Kontes Unta Internasional, Diikuti 30 Negara

SERAMBINEWS.COM, PARIS - Prancis menggelar kontes unta internasional di Paris selama dua hari, dari 17 sampai 18 September 2022.

Dilansir AFP, Selasa (20/9/2022), peserta dari 30 negara akan menghadiri acara tersebut.

Termasuk dari Badui, Tuareg, dan perantau, yang menganggap unta sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.

Pembicara, petualang dan dokter hewan ikut berpartisipasi.

Termasuk Bernard Faye, pembicara internasional dan presiden International Society for Research and Development on Camelids dari Prancis.

Kemudian, Gaukhar Konuspayeva, profesor bioteknologi pangan di Universitas Al-Farabi dari Kazakhstan.

Selanjutnya, konsultan untuk Organisasi Pangan dan Pertanian PBB.

Coralie Le Meur, manajer peternakan unta Dromasud dan Wahiba Boukhari, presiden kantor Asosiasi Dokter Hewan Aljazair di kota Ouargla.

Parade dari negara-negara yang berpartisipasi, konferensi, pameran, dan atraksi lainnya berlangsung untuk meningkatkan pengetahuan penonton tentang dunia unta orang-orang Sahara.

Seperti Tuareg Niger, pengembara Chad, Moor Mauritania, orang Badui Tunisia dan orang Berber di Afrika Utara.

Selain itu, acara tersebut menyoroti dampak perubahan iklim terhadap kelangsungan hidup kelompok dan hewan mereka.

Acara ini menghadirkan Maroko sebagai tamu kehormatannya.

Mohammed El-Hjiri, konsul jenderal Maroko di Orly, dekat Paris, mengatakan ini sebagai kesempatan untuk memperkuat kerja sama budaya, ekonomi dan sosial antara Prancis dan Maroko.(*)

