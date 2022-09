VIDEO Kunjungan KADIN Nicobar (NCCI & YCCI) ke Banda Aceh dan Sabang

SERAMBINEWS.COM - Sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah India tentang Shared Vision of India-Indonesia Maritime Cooperation in The Indo-Pacific yang ditandatangani oleh Presiden Indonesia Bpk. Joko Widodo dan Perdana Menteri India Bpk. Narendra Modi pada tanggal 30 Mei 2018, Joint Bussiness Council (JBC) Aceh-India kedatangan tamu dari Andaman & Nicobar Island yang diwakili team dari Nicobar Chamber of Commerce & Industry (NCCI) dan Andaman Youth Chamber of Commerce & Industry (YCCI).

Hal ini terkait juga dengan salah satu poin dari wewenang JBC guna melaksanakan hubungan kerja sama ekonomi dan ketenagakerjaan dengan pelaku usaha di India, khususnya para pengusaha di Kepulauan Andaman dan Nicobar yang merupakan group kepulauan terdekat dengan Indonesia, yaitu hanya 173 km dari titik Nol Kilometer Indonesia di Sabang ke titik Nol Kilometer India di Indira Point, pulau Great Nicobar.

JBC dan NCCI yang didukung oleh YCCI juga menanda-tangani sebuah MoU tentang pemamfaatan potensi di daerah masing-masing untuk kerjasama jangka panjang yang saling menguntungkan, salah satunya melalui skema perdagangan langsung yang akan diimplementasikan oleh PT. Indatu Global Connection sebagai Trade Coordinator di Aceh dan The Island Prince sebagai Trade Coordinator di Kepulauan Andaman & Nicobar.

Perlu untuk diketahui bahwa Kepulauan Andaman & Nicobar dikenal sebagai daerah tujuan wisata bahari terkemuka di India dengan kunjungan wisatawan rata-rata 5.000 s/d 6.000 orang per hari, disamping juga dikenal sebagai daerah penghasil sea-food kualitas ekspor yang masih minim competitor.

Aceh Business Forum yang dilaksanakan di Hall of Bank Indonesia dan dibuka langsung oleh Kepala BI Provinsi Aceh, Pak Achris Sarwani serta Kepala DPMTPSP Aceh. Setelah acara di BI, para tamu melakukan kunjungan ke PT Solusi Bangun Andalas dan TransContinent, dan Pelabuhan Malahayati, rombongan kemudian menikmati kelapa jelly dari Indatu coco.

Hari berikutnya, para tamu melihat langsung proses pengolahan ikan tuna di PT Pacific Tuna serta mengunjungi pasar Tradisional Lambaro dan Supermarket Simpang Lima Grocery.

Pada hari terakhir, tim bisnis Aceh-India berangkat ke Sabang sekaligus menghadiri Sabang - Nancowry Business Forum yang dilaksanakan di Aula BPKS.

Editor: Syamsul Azman Yr

Baca juga: VIDEO POPULER BAHASA ACEH Pisang Sale Dapat Hak Paten, Ruda Gisa sampai Demo di Lhokseumawe