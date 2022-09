Viral Video, Maudy Ayunda dan Suami Menyanyi di Pernikahan Sang Adik, Netizen Sebut Seperti di Novel

Dari video yang viral di media sosial, Maudy tampak ikut menyumbang suara di hari pernikahan adiknya.

SERAMBINEWS.COM - Kabar bahagia datang dari keluarga artis Maudy Ayunda.

Sang adik, Amanda Khairunnisa melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya, Tavan Dutton di Four Seasons Hotel, Jakarta.

Namun, bukan Maudy Ayunda namanya jika tak mencuri perhatian.

Tak hanya penampilan Amanda dan riasannya yang berhasil mencuri perhatian, tapi juga kehadiran Maudy Ayunda bersama suami, Jesse Choi.

Dari video yang viral di media sosial, Maudy tampak ikut menyumbang suara di hari pernikahan adiknya.

Maudy terlihat anggun dengan memakai kebaya dan menata rambut panjangnya dengan dicepol ke atas.

Sementara Jesse terlihat mengiringi penampilan Maudy yang menyanyikan lagu "Can't Help Falling in Love" dengan bermain gitar.

Jesse yang duduk tak jauh dari Maudy terlihat memakai setelan jas.

Di sisi lain, terlihat Amanda berdiri tak jauh dari mereka dan sedang asik berdansa bersama Tavan dengan diiringi lagu yang dinyanyikan Maudy.