VIDEO Asesmen Nasional Berbasis Komputer di SMPN 2 Indrajaya dan MTsN 4 Mutiara Timur

Laporan Nur Nihayati | Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Sebanyak 2.417 pelajar SMP di Pidie mengikuti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), Senin (19/9/2022).

Sementara di luar data tersebut juga ada pelajar MTs seluruh Pidie tiap sekolah berjumlah 45 anak juga mengikuti ANBK serentak.

Pelaksana (Pj) Bupati Pidie, Ir Wahyudi Adisiswanto MSi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pidie Yusmadi MPd, Kepala Kantor Kementrian Agama Pidie Drs H Abdullah AR MAg bersama pejabat lainnya meninjau pelaksaan ANBK.

Dua sekolah ditinjau adalah SMPN 2 Indrajaya dan MTs 4 Mutiara Timur.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pidie mengatakan, pelaksanaan ANBK secara keseluruhan di sekolah-sekolah di Pidie berlangsung tertib dan lancar.

Cuma ada dua sekolah terkendala karena pemadaman listrik di sekolah itu yakni SMPN 1 Geumpang dan SMPN 1 Delima.

Pj Bupati Pidie ikut melihat langsung prosesi pelaksanaan ANBK yang diikuti para pelajar di SMP Negeri 2 Indrajaya dan MTs 4 Mutiara Timur.

Sementara dalam rombongan peninjau tersebut juga hadir Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Drs H Bukhari Thahir MPd yang juga mantan Kepala Dinas Pendidikan Pidie.

Kemudian, Kepala Badan Dayah Pidie drh Muslizar, Camat Indrajaya, Perwakilian DPRK Komisi V antara lain H Abdullah Ali MAg dan unsur terkait lainnya.

Sementara itu, ANBK ini berlangsung empat hari sejak 19 s/d 22 September 2022.

Asesmen Nasional (AN) merupakan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah dengan menggunakan instrumen Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).

Diikuti oleh sebagian (sampel) murid atau pelajar yang dipilih secara acak di setiap sekolah/madrasah.

Sementara itu, peserta mengikuti ANBK dibagi per gelombang per sesi. Tiap sesi berjumlah 45 orang dibagi per kelas 15 orang. Soal diberikan juga secara acak atau sistem silang.(*)

Baca juga: VIDEO Beton Penahan Ombak di Pulau Sarok Singkil Hancur

Baca juga: Ratusan Prajurit Korem 011/LW Diterjunkan Bersihkan Asrama