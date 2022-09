Harga Emas Stabil, Cek Harga Logam Mulia di Pidie Per Mayam

Meski harga logam mulia itu sempat naik turun dari angka Rp 1.000 hingga 3.000 per gram. Tapi, pergerakan harga emas itu tidak mempengaruhi harga emas per mayam.

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Sejak dua bulan terakhir ini, harga perhiasan emas di Pidie stabil.

Meski harga logam mulia itu sempat naik turun dari angka Rp 1.000 hingga 3.000 per gram.

Tapi, pergerakan harga emas itu tidak mempengaruhi harga emas per mayam.

"Saat ini harga emas di Pidie masih stabil,," kata Tgk Kamarullah pedagang di Toko Emas Cahaya Mulia di Sigli, kepada Serambinews.com, Kamis (22/9/2022).

Ia menyebutkan, saat ini harga emas murni atau emas 23 karat Rp 2.700.000 per mayam belum ongkos.

Namun, harga perhiasan emas 23 karat telah siap ongkos Rp 2.780.000 per mayam.

Adapun harga emas biasa atau 20 karat Rp 2.350.000 dan telah siap ongkos harga emas Rp 2.430.000 per mayam.

Sedangkam emas batangan 99,5 perser Rp 830.000 per gram.

"Kemarin harga emas batangan naik Rp 1.000 per gram, sehingga menjadi Rp 831.000 per gram. Jadi selisihnya Rp 1.000 hingga 3.000 per gram," jelasnya.

Ia menambakan, permintaan warga terhadap emas di Pidie berbeda.

Di mana warga membeli emas sedikit meningkat 60 persen dan warga yang menjual emas 40 persen.

"Jadi warga yang membeli emas hari ini lumayan meningkat," pungkasnya. (*)

