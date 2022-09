JNE Bertanggung Jawab Penuh Kepada Warga Terdampak Kebakaran di Cimanggis Depok

SERAMBINEWS.COM - Musibah kebakaran Gudang JNE Cimanggis yang berlokasi di Jalan Pekapuran, Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok pada 12 September 2022 yang lalu mengakibatkan sejumlah sembilan rumah warga dan barang-barang produk UMKM yang terdampak.

Maka JNE berkomitmen untuk bertanggung jawab dan melakukan proses ganti rugi terhadap rumah dan barang milik warga di sekitar lokasi kejadian tersebut.

Mewakili manajemen JNE, Samsul Djamaludin selaku VP of Quality Assurance and Facility dan tim serta disaksikan oleh Muspida setempat yang dihadiri oleh Camat Kecamatan Cimanggis, diwakili oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib Pairin, SH, Lurah Kelurahan Curug diwakili oleh Sekretaris Kelurahan, Edi Suhernan, AMK, Kapolsek Cimanggis Kompol Sitti Fatimah Said Martandu, S.I.K,

Turut hadir juga Danramil Cimanggis Mayor Kav. Imam diwakili oleh Wadanramil Lettu Junaidi, Muhammad Mawi, SE Ketua RW 02 dan Dian Novianti Ketua RT 05 Kelurahan Curug melakukan simbolis penyerahan penggantian kerugian kepada warga atas dampak musibah kebakaran di Gudang JNE Cimanggis yang dilakukan di Aula Kantor Kecamatan Cimanggis Jalan Radar Auri Depok, Rabu (21/9/2022),

“Mewakili manajemen JNE, kami hadir untuk menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya musibah kebakaran ini, khususnya kepada warga, masyarakat serta UMKM di sekitar lokasi kejadian, dan kegiatan penyerahan penggantian kerugian ini sebagai bentuk tanggungjawab JNE kepada warga atas dampak dari kejadian yang terjadi”, ujar Samsul Djamaludin.

Dalam kesempatan tersebut, sebagai bentuk kepedulian, JNE memberikan bantuan dana untuk perbaikan fasilitas umum warga yang secara simbolis diserahkan oleh Doedi Hadji Sapoetra selaku Marketing Communication Division Head JNE dan mewakili warga diterima oleh Dian Novianti Ketua RT 05 Kelurahan Curug serta disaksikan oleh Ivan Gunawan.

JNE mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kota Depok, Dinas Pemadam Kebakaran Depok, Palang Merah Indonesia Kota Depok, Kecamatan Kota Depok, Polresta Kota Depok, Polsek Cimanggis, Kelurahan Curug dan seluruh warga dan pengurus RT 05/ RW 02 Curug Cimanggis, serta semua pihak terkait yang telah bahu-membahu membantu dalam seluruh proses penanganan musibah kebakaran ini.(*)