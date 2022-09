Indonesia dan Afrika Selatan Tingkatkan Kerja Sama Industri yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

FOR SERAMBINEWS.COM

Menutup rangkaian pertemuan bilateralnya di Bali, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di sela-sela kegiatan G20 Trade, Industry, and Investment Ministerial Meeting bertemu dengan Minister of Trade, Industry and Competition Afrika Selatan Ebrahim Patel, Kamis (22/9/2022).