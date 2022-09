Ke Malaysia Hanya Rp 700 Ribuan, AirAsia Layani Aceh-KL Mulai 3 Oktober

BANDA ACEH - Maskapai penerbangan AirAsia resmi membuka penerbangan langsung Aceh-Malaysia.

Penerbangan akan dimulai pada Senin (3/10/2022), yang menghubungkan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang, Aceh Besar, dengan Kuala Lumpur Internasional Airport (KLIA) 2.

Pihak AirAsia sudah melayangkan surat kepada Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki tertanggal 23 September 2022.

Surat itu untuk memberitahukan pembukaan kembali penerbangan Banda Aceh (BTJ)-Kuala Lumpur (KUL).

Dalam surat yang diteken Head Of Indonesia Affairs and Policy, Eddy Krismeidi Soemawilaga itu, AirAsia menyatakan pihaknya sudah mendapatkan persetujuan Kementerian Perhubungan untuk membuka rute Banda Aceh-Kuala Lumpur.

AirAsia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Aceh atas dukungan dan perhatian yang diberikan kepada AirAsia selama ini.

“Alhamdulillah hari ini, 23 September 2022, AirAsia sudah bersurat ke Gubernur Aceh, menyampaikan bawa mereka sudah mendapat izin terbang Banda Aceh-Kuala Lumpur, yang akan terbang perdana pada 3 Oktober nanti,” kata Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, Jumat (23/9/2022).

Untuk tahap awal, Faisal menyebutkan, AirAsia akan membuka penerbangan sebanyak 2 kali dalam seminggu, yaitu Senin dan Kamis.

Pada hari Senin, pesawat akan take off dari Kuala Lumpur pukul 10:20 waktu Malaysia dan dari Bandara SIM take off pukul 11:15 WIB.

Sementara untuk hari Kamis, dari Kuala Lumpur akan take off pukul 08:05 waktu setempat dan dari Bandara SIM pukul 09:00 WIB.

