VIDEO Rusia Jadi Salah Satu Negara yang Paling Ditakuti, Ternyata Miliki 5.977 Hulu Ledak Nuklir

SERAMBINEWS.COM - Rusia merupakan salah satu negara yang paling ditakuti di dunia karena memiliki banyak senjata nuklir.

Kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir pun meningkat setelah Rusia menginvasi Ukraina pada Februari lalu.

Lantas seberapa banyak senjata nuklir yang dimiliki oleh negara tersebut?

Lembaga think tank yang berbasis di Amerika Serikat (AS), Center for Arms Control and Non-Proliferation, memperkirakan Rusia memiliki sekitar 5.977 hulu ledak nuklir.

Sebagian kecil dari hulu ledak nuklir tersebut ditetapkan sebagai senjata strategis, sementara sebagian besar tampaknya non-strategis alias taktis.

Dikutip dari Kompas.com, hulu ledak nuklir yang dimiliki Rusia beragam dan dapat diluncurkan dari udara, laut, atau darat.

Rusia tercatat memiliki sekitar 68 pesawat pengebom berat untuk membawa senjata nuklir.

Bomber-bomber tersebut terbagi ke dalam dua divisi yakni Tu-160 dan Tu-85MS.

Kemudian, Rusia memiliki 11 kapal selam bertenaga nuklir yang mampu membawa rudal balistik dan terbagi menjadi tiga kelas.

Dari tiga kelas itu, kelas Delta dan Boreii saat ini mayoritas digunakan.(*)