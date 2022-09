Sung Hyuk Bagikan Kabar Bahagia, Siapa Sosok Calon Istri Pemain Drakor Jang Bo-ri is Here Ini?

Sung Hyuk akan menikah dengan seorang wanita non-selebritas yang seumuran dengannya. Diketahui Sung Hyuk dan tunangannya itu sudah berpacaran selama dua tahun.

SERAMBINEWS.COM - Aktor Korea Selatan Sung Hyuk mengunggah kabar bahagia di Instagram-nya.

Pria berusia 38 tahun ini mengungkap rencananya akan memulai kehidupan baru.

“Saya telah bertemu seseorang yang istimewa dan kami telah memutuskan untuk bersama karena kami telah menjadi kekuatan satu sama lain,” tulis Sung Hyuk dikutip dari Soompi, Senin (26/9/2022).

Pada 26 September 2022, seorang sumber dari agensi Sung Hyuk, FNC Entertainment, mengumumkan bahwa Sung Hyuk akan menikah pada 21 Oktober 2022.

Sung Hyuk akan menikah dengan seorang wanita non-selebritas yang seumuran dengannya.

Diketahui Sung Hyuk dan tunangannya itu sudah berpacaran selama dua tahun.

Mengingat kekasihnya itu selalu memberikan kekuatan untuknya di tengah kelemahannya.

Diakui Sung Hyuk masih ada ketidaknyamanan yang dialaminya karena menggelar acara masih dalam keadaan Covid-19.

Meski begitu, ia tetap menjalani hari bahagia yang telah direncanakannya itu.

“Meskipun masih ada banyak ketidaknyamanan akibat Covid-19, saya harap semua orang memiliki hari yang bahagia,” tutur Sung Hyuk.

Sung Hyuk memulai debutnya melalui drama MBC berjudul Lotus Flower Fairy.

Sung Hyuk juga membintangi drama Jang Bo-ri is Here! , Save Me 2, Hwayugi, Recall, dan masih banyak lagi.

