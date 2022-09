VIDEO Monumen Thank to The World di Blang Padang Banda Aceh

Laporan Ilhami Syahputra | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Monumen yang terletak di lapangan Blang Padang atau di pusat kota Banda Aceh tersebut berisi 53 prasasti yang bertuliskan nama dan bendera dari negara yang ikut membantu pembangunan dan memulihkan kondisi Aceh pasca gempa dan tsunami Aceh pada 2004 silam.

Tidak hanya membantu memperbaiki dan membangun kembali Aceh yang porak poranda dalam bentuk bangunan dan fasilitas umum melainkan juga terhadap psikologi para korban yang kehilangan keluarga dan harta benda.

Pada Senin, (26/9/2022) Serambi On Tv mengunjungi langsung Monumen Thanks To The World di Lapangan Blang Padang, Kp Baru, Kota Banda Aceh

Prasasti "Thanks to The World" tersebut dibangun sebagai bentuk ucapan terimakasih rakyat Aceh terhadap kepedulian dunia internasional dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, setelah dilanda musibah maha dahsyat gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 lalu

Oleh karena itu, Pemerintah Aceh membangun prasasti-prasasti ucapan terimakasih tersebut di berbagai sudut Lapangan Blang Padang.

Pada prasasti tersebut ditulis ucapan "Terimakasih dan Damai" dalam tiga bahasa. Yaitu Bahasa Indonesia, Inggris dan bahasa masing-masing negara. Di dekat prasasti juga ditanam pohon yang disebut sebagai Pohon Persahabatan.

Di depan monumen juga dilintasi oleh jogging track dan lapangan yang biasa digunakan untuk olahraga sepakbola oleh anak-anak dan remaja.

Kini, Blang Padang tidak hanya menjadi pusat aktivitas berbagai event besar di Aceh, melainkan juga menjadi salah satu jantung utama Kota Banda Aceh.(*)

