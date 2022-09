PT Mifa Raih Trophy Best Of The Best Pengelolaan Teknik Pertambangan Pada GMP Awards 2022

Mifa Raih Trophy Best Of The Best Pengelolaan Teknik Pertambangan Pada GMP Awards 2022

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Sebagai perusahaan yang masuk kategori Kelompok Badan Usaha Pemegang IUP Penanaman Modal Dalam Negeri (IUP PMDN), PT Mifa Bersaudara berhasil meraih Trophy Best of The Best dalam aspek pengelolaan teknik pertambangan di perhelatan bergengsi GMP Awards 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian ESDM Republik Indonesia, Kamis (29/09/2022).

"Kita mendapatkan 3 penghargaan dalam GMP Awards 2022, yakni Trophy Best Of The Best aspek Pengelolaan Teknik Pertambangan Minerba, Penghargaan Aditama aspek pengelolaan teknik pertambangan Minerba, dan Penghargaan Pratama Untuk Kategori Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan Minerba", ungkap Ricky Nelson selaku Direktur Utama PT Mifa Bersaudara

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa PT Mifa Bersaudara merupakan satu-satunya Kelompok Badan Usaha IUP PMDN se-Indonesia dari Provinsi Aceh yang mendapat Best of the Best GMP Awards 2022 kategori Pengelolaan Teknis Pertambangan dimana dalam perhelatan ini Inspektur Tambang dari KESDM turun langsung memverifikasi terkait aspek yang menjadi penilaian.

"Alhamdulillah, Terimakasih kami ucapkan kepada KESDM RI dimana penghargaan ini merupakan hasil kerja keras tim semua yang berupaya menjalankan Good Mining Practise dalam menjalankan operasional, dengan semangat bangkit lebih kuat mengambil bagian dalam gerakkan energi untuk negeri, Dari Aceh Untuk Indonesia", Ungkap Ricky.

Direktur Teknik Dan Lingkungan Mineral Dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral Batubara, Sunindyo Suryo Herdadi menyatakan, Good Mining Practices Award ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun dan tahun ini merupakan ketiga kalinya sejak tahun 2020.

Kegiatan penyerahan penghargaan atau Good Mining Practices Award 2022 dilaksanakan atas dasar penilaian yang dilakukan oleh para tim penilai yang sangat kompeten dan profesional di bidangnya dan juga kegiatan penilaian dilakukan terhadap upaya yang telah dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan dan perusahaan pemegang jasa dalam menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik dan dalam periode tahun lalu yaitu tahun 2021.

Kegiatan penilaian tahun ini diikuti oleh kontrak karya sejumlah 19 perusahaan, PK2B sebanyak 54 perusahaan kemudian izin usaha pertambangan PMA sejumlah 52 perusahaan, izin usah pertambangan PMDN sejumlah 1.443 perusahaan, kemudian izin usaha pertambangan BUMN sejumlah 18 perusahaan, izin usaha pertambangan khusus sejumlah 6 perusahaan dan yang terakhir izin usaha jasa pertambangan sejumlah 174 perusahaan.

"Pemberian penghargaan ini bukan merupakan tujuan yang utama namun sejatinya pemberian penghargaan ini adalah untuk memotivasi Bapak dan Ibu sekalian sesuai peran dan tugas dimasing-masing perusahaan dalam terus menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik dan juga memberikan contoh yang baik kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat pertambangan", tutup Sunindyo. (*)