Fakta Kesehatan Tentang Gas Air Mata, Diduga Jadi Pemicu Korban Meninggal di Stadion Kanjuruhan

SERAMBINEWS.COM - Pertandingan sepak bola Liga 1 Derbi Super Jawa Timur antara Arema FC vs Persebaya Surabaya berakhir tragis.

Stadion Kanjuruhan, Malang menjadi saksi peristiwa memilukan dalam dunia sepak bola, mengakibatkan 125 orang meninggal dunia.

Tragedi tersebut menjadi peristiwa mematikan kedua terbesar di dunia dalam olahraga sepak bola.

Hampir seluruh korban jiwa merupakan suporter Arema FC.

Baca juga: Disebut Jadi Penyebab Banyaknya Korban Tragedi Kanjuruhan, Berikut Sederet Bahaya Gas Air Mata

Salah satu yang disorot dalam insiden ini adalah penggunaan gas air mata oleh polisi.

Padahal FIFA sudah secara tegas melarang penggunaan gas air mata di dalam stadion.

Hal itu tercantum dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulations.

Pelarangan penggunaan gas air mata dan senjata api tertulis dalam Pasal 19 b.

"No firearms or 'crowd control gas' shall be carried or used (senjata api atau 'gas pengendali massa' tidak boleh dibawa atau digunakan)," begitu bunyi aturan FIFA.