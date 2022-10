Syukriah Rusydi Tampilkan “Peulalu” pada ISEF 2022

BANDA ACEH - Designer top Aceh, Syukriah Rusdi dari Rumah Mode Reborn29 akan menampilkan design fashion terbaru dalam gelaran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2022.

Even yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), 5-9 Oktober 2022 ini dilaksanakan secara hybrid dengan tema "Recover Together Recover Stronger Optimizing Sharia Economy and Finance for Inclusive Recovery".

Pelaksanaan ISEF 2022 dibagi dalam 3 topik utama, yaitu economic inclusion, halal & green lifestyle dan digitalization.

Pada ISEF 2022 ini, Syukriah Rusydi mengeluarkan 8 design terbaru yang akan diperagakan pada 8 Oktober 2022 di JCC Jakarta.

Kedelapan design terbaru itu diberi tema “Peulalu”.

Syukriah Rusydi kepada Serambi, Senin (3/10/2022) menjelaskan, tema “Peulalu” sarat akan nilai-nilai feminism, kesedihan, kesabaran, ketegaran, kekuatan dan semangat untuk bangkit di dalam garis designnya.

Dikatakan, ia menamai designnya dengan "Peulalu", karena terinspirasi dari semangat para wanita dari Peulalu, sebuah gampong di Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur.

Gampong ini merupakan kawasan yang pernah terimbas dan terpuruk akibat konflik berkepanjangan.

Sebelum terjadinya konflik Aceh, wanita Peulalu telah mengenal tenun yang mereka pelajari dari orang tua mereka secara turun temurun.

Namun, selama konflik praktis aktivitas pendukung ekonomi keluarga ini berhenti.

"Kesulitan mendapatkan bahan material serta enggannya para konsumen ke tempat mereka membuat para wanita Peulalu meninggalkan kegiatan menenun dan beralih pada pekerjaan lain yakni bertani dan membuat kertas rokok tradisional daun nipah," ujar Syukriah.

Ditambahkan, pasca tsunami dan berakhirnya konflik Aceh, Peulalu mencoba bangkit dan mengembangkan kembali tenun Peulalu yang memang tak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka.

"Semangat mereka untuk bangkit ini telah menghasilkan produk-produk tenun berkualitas yang kini telah dikenal di Aceh dan akan kami kenalkan di pentas nasional hingga internasional," pungkasnya. (tri)

