VIDEO - Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisional Krueng Geukueh berangsur turun

Laporan Bustami | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, - Harga kebutuhan pokok, seperti minyak goreng curah, gula pasir, beras, bawang merah, cabai merah, bawang putih, di Pasar Tradisional Krueng Geukuh berangsur turun.

Menurut pedagang beberapa harga bahan pokok di pasar tradisional Krueng Geukuh tidak menentu akhir- akhir ini kadang naik kadang turun.

Harga cabe merah Rp 40.000 turun dari harga sebelumnya Rp 45.000 per kilogram, sementara minggu sebelumnya sempat mencapai Rp 50.000 hingga Rp. 70.000 ribu per kilogram kata Sukmawati, seorang pedagang cabe merah di Pasar tradisional Krueng Geukueh, Minnggu (1/10/2022).

Selain cabe merah, masih ada lagi beberapa komoditi kebutuhan pokok yang ikut turun seperti halnya cabe rawit dijual Rp 30.000 ribu per kilogram dari harga 43.000 per kilogram dan tomat Rp 8 000 hingga 7 000 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 10.000 per kilogram.

Untuk harga cabe merah kering yang sebelumnya dibandrol Rp 90.000 ribu per kilogram, kini naik menjadi Rp 95.000 ribu per kilogram .

Sedangkan harga beras untuk kualitas premium melonjak dari Rp 180.000 ribu per sak isi 15 kilogram, kini menjadi Rp 185.000 per sak.

Kemudian, beras kualitas rendah juga bergerak naik dari Rp150 ribu per sak menjadi Rp160 ribu per sak. (*)

Narator: Suhiya Zahrati

Video Editor: M Anshar