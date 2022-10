Murid MIN 2 Langsa Meriahkan Gebyar Kreasi Seni dan Literasi, Ini Aneka Kegiatannya

"Kita memberikan apresiasi kepada MIN 2 Langsa atas inisiatifnya menggelar kegiatan positif bagi anak didik sekolah ini," ujarnya.



Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Langsa, Selasa (4/10/2022) menggelar Gebyar Kreasi Seni dan Literasi ke II yang diikuti oleh ratusan murid, di halaman MIN setempat.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari sejak Selasa (4/10/2022) hingga Kamis (6/10/2022).

Sementara, tema yang diusung 'be your self and bravely show II (jadikan dirimu sendiri dan tunjukkan lah dirimu).

Kegiatan ini ikut dihadiri Komite Sekolah dan Pejabat mewakili Kantor Kemenag Langsa.

Kakankemenag Langsa diwakili Kasubbag Tata Usaha, Jafar S.Sos.I, di sela-sela membuka acara gebyar kreasi seni dan literasi ini menyambut baik kegiatan ini dalam upaya meningkatkan bakat anak-anak sejak dini.

"Kita memberikan apresiasi kepada MIN 2 Langsa atas inisiatifnya menggelar kegiatan positif bagi anak didik sekolah ini," ujarnya.

Pihak Kankemenag juga mengharapkan kepada sekolah lainnya di bawah Kementrian Agama kiranya dapat mencontoh kegiatan ini demi menumbuh kembangkan minat dan bakat peserta didik.

Selain itu, peran dan dukungan dewan guru, komite dan warga madrasah juga menjadikan suksesnya kegiatan ini, sehingga ke depan terus dipertahankan demi kemajuan dunia pendidikan.