400 Mantan Kombatan MILF Atau Eks Pejuang Moro Mencari Amnesti dari Pemerintah Filipina

SERAMBINEWS.COM, COTABATO CITY – Sebanyak 400 mantan kombatan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) atau juga dikenal eks pejuang Moro, dilaporkan mencari amnesti dan pengampunan dari Pemerintah Filipina.

Daftar nama 400 eks kombatan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) yang dinilai berhak mendapat amnesti ini, telah diserahkan oleh Action for Advancement and Development of Mindanao (AFADMin) kepada Anggota Parlemen (MP) Mohagher Iqbal pada Selasa, 4 Oktober 2022, di Cotabato City.

Demikian dikutip Serambinews.com, Jumat (7/10/2022) dari bangsamoro.gov.ph yang merupakan website resmi Pemerintah Daerah Otonom Bangsamoro di Muslim Mindanao.

AFADMin adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bertugas untuk menginventarisir komandan dan anggota MILF yang didakwa melakukan kejahatan dan memiliki surat perintah penangkapan, sebagaimana diatur dalam Dekrit No. 1090 yang dikeluarkan oleh mantan Presiden Rodrigo Duterte yang memberikan amnesti dan pengampunan.

Konsultan AFADMin Atty. Badrodin Maguindra mengatakan, mereka telah mengumpulkan daftar 400 komandan dan anggota MILF dari berbagai wilayah BARMM.

Dalam daftar 400 orang itu, termasuk mereka yang ditahan di Kamp Bagong Diwa di Taguig dan Bilibid di Muntinlupa, yang mengajukan amnesti dan pengampunan.

“Ada beberapa tantangan karena Peraturan dan Peraturan Pelaksanaan (IRR) dari Komisi Amnesti Nasional (NAC) tidak tersedia untuk memandu proses aplikasi dan tidak ada pedoman yang jelas dari panel MILF dan Pemerintah,” kata Maguindra.

Dia mengatakan Dekrit 1090 cukup menantang dibandingkan dengan Amnesti Umum yang dikeluarkan oleh mantan Presiden Joseph Ejercito Estrada, di mana sertifikat harus ditunjukkan untuk membuktikan bahwa seseorang adalah anggota MILF.

“Dalam Proklamasi 1090 itu dilakukan sendiri-sendiri. Anda harus pergi ke komisi amnesti dan membuktikan kepada komisioner bahwa Anda telah melakukan hal itu untuk memajukan ideologi politik MILF (dan) itu akan berakhir pada Januari 2023,” katanya.

Dengan ini, Iqbal, yang juga ketua MILF Peace Implementing Panel, mengatakan, dirinya berharap dan pengakuan tulus bahwa proses pemberian amnesti pada dasarnya harus dipercepat oleh pemerintah.