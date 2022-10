Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia UIN Ar-Raniry Gelar ACEF ke-IV, Ini Agendanya

Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia UIN Ar-Raniry Gelar ACEF IV, Ini Agendanya

SERAMBINEWS.COM – Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia (HMPS-PKM) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry mengadakan acara ACEF (Ar-Raniry Chemistry Education Fair ke- IV) tahun 2022.

Acara ini akan berlangsung selama tiga hari, terhitung dari tanggal 10-12 Oktober 2022 di depan gedung Auditorium Kimia.

Tahun ini, Ar-Raniry Chemistry Education Fair IV mengusung tema "Break your limit to create a golden generation through the festival of ACEF"

Ketua Panitia ACEF, M Rizki Asyifa mengatakan, tema tersebut dimaksud agar setiap mahasiswa dapat membentuk generasi emas dan melampaui batas dari kemampuan-kemampuan yang mereka miliki serta meningkatkan kreatifitas mereka melalui ajang acara ACEF ini.

Tak hanya itu, Indra selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia (HMPS-PKM) mengatakan bahwa, acara ini berbeda dari acara-acara pada tahun sebelumnya.

Pada tahun ini, mereka mengadakan lomba dengan skala Nasional perdana pada tahun ini.

“Pada tahun ini kami mengadakan lomba dengan skala Nasional perdana tahun ini yang diselenggarakan langsung oleh Ar Raniry Chemistry Education Fair," ujarnya.

Dalam pagelaran ACEF (Ar Raniry Chemistry Education Fair) 2022 ini, pihak HMPS-PKM mengadakan berbagai kegiatan perlombaan diantaranya cerdas cermat, olimpiade kimia, debat ilmiah, futsal, micro teaching, dan nasyid.

Pagelaran Ar-Raniry Chemistry Education Fair 2022 ini berlangsung secara offline yang dihadiri langsung oleh Dekan FTK Uin Ar Raniry Safrul Muluk S.Ag, M.ed, Ph.d, Ketua Prodi Pendidikan Kimia Dr. Mujakir M.Pd, Si. dan seluruh mahasiswa Uin Ar Raniry.

(Serambinews.com/Tasya Mazulfa)