Usia Bukan Penghalang, Artis Korea Selatan Gong Hyo Jin dan Kevin Oh Menikah Hari Ini di New York

SERAMBINEWS.COM - Kabar bahagia datang dari artis Korea Selatan, Gong Hyo Jin dan penyanyi Kevin Oh.

Pasangan tersebut dikabarkan menggelar pernikahan mereka di New York, AS, Selasa hari ini 11 Oktober 2022 waktu New York.

Agensi Gong Hyo Jin, Management Soop mengonfirmasi kabar bahagia tersebut.

“Memang benar bahwa pasangan itu akan menikah di New York hari ini,” kata Management Soop dikutip dari AllKpop, Selasa (11/10/2022).

Gong Hyo Jin dan Kevin Oh menarik perhatian karena usia mereka terpaut 10 tahun dan pekerjaan keduanya yang sama-sama di industri hiburan Korea Selatan.

Gong Hyo dan Kevin Oh ketahuan oleh publik menjalin hubungan sejak enam bulan lalu tepatnya pada April 2022.

Hubungan keduanya dikonfirmasi oleh agensi, setelah media lokal memberitakan tentang hubungan Gong Hyo dan Kevin Oh.

Kemudian pada Agustus 2022, Gong Hyo Jin mengumumkan akan menikah dengan Kevin Oh pada Oktober 2022 lewat agensinya.

Kevin Oh juga menceritakan, awal pertemuannya dengan Gong Hyo Jin bersamaan dengan foto not musik yang diunggahnya.

Kevin menyebut bahwa ia dan Gong Hyo-jin bertemu pada dua tahun lalu.

Meski kadang takut, keduanya berhasil membuktikan bahwa mereka sama-sama takut kehilangan.

Kevin mengatakan, bersama Gong Hyo Jin ia bertemu dengan teman terbaik, belahan jiwa, dan sebentar lagi ia bisa memanggilnya istri.

Kevin Oh menambahkan pernikahannya dengan Gong Hyo Jin akan berlangsung pada musim gugur tahun ini di kampung halamannya, Amerika Serikat.

"Aku tahu telah mengambil seorang aktris yang telah menerima cinta yang besar di Korea, dan mungkin akan lebih tepat untuk mengadakan upacara secara terbuka di sini Seoul,” tulis Kevin.

“Tapi untuk alasan tersendiri, aku ingin merayakannya di hadapan keluargaku. Aku harap kalian mengerti," tutur Kevin. (*)

