VIDEO Hasil Tangkapan Banyak Harga Ikan di Sabang Stabil

Laporan Aulia Prasetya | Sabang

SERAMBINEWS.COM, SABANG - Memasuki minggu kedua bulan Oktober 2022, hasil tangkapan ikan nelayan di kota Sabang relatif banyak sehingga harganya cenderung stabil.

“Harga ikan tongkol ukuran sedang dijual Rp 20.000 per 4 ekor, sedangkan ukuran besar dijual Rp 60.000 per ekor,” kata Apa Lot, pedagang grosir ikan di pasar Sabang kepada serambinews.com, Selasa (11/10/2022).

Lebih lanjut, selain ikan jenis tongkol, ada pula ikan jenis gergak yang di jual Rp 20.000 per 3 ekor, ikan Kembung dijual seharga Rp 20.000 per enam ekor.

Apa Lot menjelaskan, stabilnya harga ikan pada minggu ini, karena hasil tangkapan boat-boat nelayan Sabang yang pergi melaut cukup banyak.

Menurutnya walaupun cuaca di sabang cenderung memasuki musim hujan, akan tetapi banyak para nelayan yang melaut.

Ia menambahkan, selain itu ia juga menjual ikan karang seperti ikan kerapu, dijual dengan harga Rp 400.000 per ikat nya, dan sotong dijual Rp 80.000 per kilogram untuk ukuran kecil dan Rp 180.000 per kilogram yang besar.

Menurutnya, ia akan kebanjiran oderan ikan kerapu maupun sotong ketika di akhir tahun karena banyak wisatawan yang ke Sabang, pungkasnya.(*)

