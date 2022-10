Keistimewaan Maulid Nabi dan Kisah Abu Jahal Dapat Keringanan Siksaan Karena Gembira Rasul Lahir

SERAMBINEWS.COM - Maulid Nabi adalah aktifitas mengingat Rasulullah SAW sebagai sarana untuk menambah kecintaan kepada Penghulu Alam Nabi Besar Muhammad SAW.

Dr. Tgk. Sirajuddin Saman, MA (Dewan Penasehat DPP ISAD) dalam Program Jumat Mubarak mengisi kajian dengan tema "Mengapa Maulid Nabi Muhammad SAW Harus Diperingati?," dipandu Editor Serambi on TV Syamsul Azman, Jumat (14/10/2022) menjelaskan bahwa mencintai Rasulullah SAW berbuah pada Surga.

Sebagaimana Abu Jahal yang terkenal sangat jahat kepada Rasulullah, ternyata juga mendapat pengampunan karena ketika Rasulullah SAW lahir, ia sempat gembira.

Abu Jahal gembira sehingga mendapatkan pengampunan pada hari Rasulullah lahir karena gembira keponakan lahir.

Untuk diketahui, sebagaimana dilansir dari Kompas.com, Abu Jahal adalah putra dari Hisyam bin Al-Mughirah dan Asma binti Makhrabah yang lahir di Mekkah pada sekitar tahun 570.

Ia sering disalahpahami sebagai paman atau kerabat Nabi Muhammad, tetapi pada kenyataannya bukan.

Abu Jahal adalah keturunan Bani Makhzum dari suku Quraisy, sedangkan Nabi Muhammad dari Bani Hasyim.

Nama asli Abu Jahal adalah Amr bin Hisyam. Ia disebut Abu Jahal oleh Nabi Muhammad, yang artinya Bapak Kebodohan.

Amr bin Hisyam disebut Abu Jahal karena ia merupakan orang yang paling mengingkari ajaran Islam dan sangat menentang dakwah Nabi Muhammad.

Penentang keras Nabi Muhammad

Perlawanan Abu Jahal tampak sejak Nabi Muhammad memulai seruan dakwah dan mengajak penduduk Mekkah untuk memeluk Islam.

Ia menjadi salah satu orang yang sangat membenci Nabi Muhammad dan umat Muslim.

Berbagai cara dilakukan Abu Jahal untuk memusuhi Nabi, mulai dari memaki, menghina, dan merencanakan berbagai upaya pembunuhan.

Sebagai orang yang paling jahat dan keras memusuhi Islam, pikiran Abu Jahal selalu dipenuhi skenario untuk mencelakai Rasulullah, terlebih ketika Nabi sedang menunaikan salat di Kabah.

Dalam riwayat disebut bahwa Abu Jahal memerintah orang untuk meletakkan kotoran unta di kedua pundak Nabi yang sedang salat.

Abu Jahal sendiri hendak mencelakai Nabi yang sedang salat dengan batu besar. Namun, berbagai upaya pembunuhan Abu Jahal terhadap Rasulullah selalu digagalkan oleh Allah.(*)

