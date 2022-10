Artis Korsel Gong Hyu Jin dan Kevin Oh Pamer Cincin Pernikahan, Pesta Resepsi Digelar Secara Privat

Kevin Oh juga terlihat mencium tangan istrinya dan senyum semringah terlihat jelas di wajah Gong Hyo Jin. Cincin pernikahan jelas terlihat di jari manis pasangan itu.

SERAMBINEWS.COM - Kabar bahagia datang dari pasangan selebritis Korea Selatan.

Aktris Gong Hyo Jin resmi menikah dengan penyanyi Kevin Oh.

Pasangan ini telah melangsungkan pernikahan secara privat di New York Amerika Serikat, Selasa (11/10/2022) waktu AS.

Sebelum menikah, Gong Hyo Jin sempat membagikan sneak peak saat ia berganti gaun pengantin dan melepas sepatu ketsnya.

Setelah resmi menikah, pemeran drama When the Camelia Blooms ini kembali membagikan momen kebahagiaanya melalui akun Instagram-nya @rovvxhyo.

Dalam foto tersebut terlihat tangan Gong Hyo Jin memegang tangan Kevin Oh.

Kevin Oh juga terlihat mencium tangan istrinya dan senyum semringah terlihat jelas di wajah Gong Hyo Jin.

Cincin pernikahan jelas terlihat di jari manis pasangan itu.

Keduanya juga mengenakan jam tangan couple.

"JUST MARRIED," tulis Gong Hyo Jin dilansir Soompi, Jumat (14/10/2022)

Unggahan itu ramai dengan ucapan selamat dari para penggemar dan sesama rekan artis seperti Lee Jung Hyun, Shin Min Ah, dan Son Ye Jin turut memberikan komentar.

Gong Hyo Jin dan Kevin Oh mulai berpacaran secara terbuka dari April 2022.

Gong Hyo Jin sendiri sebelumnya sempat dirumorkan akan menikah setelah menerima bunga di pernikahan Son Ye Jin.

Lima bulan kemudian pada Bulan Agustus, Gong Hyo Jin mengumumkan rencananya untuk menikah.

Sebagai informasi, Gong Hyo Jin menjadi salah satu aktris ternama di Korea Selatan yang telah banyak membintangi drama dan film.

Beberapa akting Gong Hyo Jin bisa dilihat di drama Pasta, The Greatest Love, Master's Sun, It's Okay, That's Love, The Producers, Don't Dare to Dream, dan When the Camellia Blooms.

Sementara Kevin Oh adalah penyanyi kelahiran 1990 yang memenangkan program Superstar K musim ketujuh dan juga pernah berkompetisi di Super Band. (*)

