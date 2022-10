Daebak! Lee Yoo Mi Bintang Squid Game Masuk Jajaran Next Generation Leaders Versi Majalah TIME

Lee Yoo Moi yang membintangi serial Netflix populer Squid Game (2021) telah terpilih sebagai salah satu Next Generation Leaders oleh majalah Amerika Serikat, TIME.

SERAMBINEWS.COM - Drama Korea (drakor) Squid Game sempat viral pada saat ditayangkan.

Kepopuleran drakor ini dengan sendirinya membuat nama para pemainnya melejit.

Tak terkecuali aktris Korea Selatan, Lee Yoo Mi.

Lee Yoo Moi yang membintangi serial Netflix populer Squid Game (2021) telah terpilih sebagai salah satu Next Generation Leaders oleh majalah Amerika Serikat, TIME.

"Squid Game membuatnya menjadi bintang. Sekarang Lee Yoo Mi menempa jalannya sendiri," begitu TIME menyebutnya.

Daebak (keren) eunni.

Pada September 2022, aktris berusia 28 tahun itu memenangi Emmy Awards 2022 kategori Outstanding Guest Actress in a Drama Series untuk perannya dalam Squid Game.

Squid Game merupakan serial non-bahasa Inggris yang paling banyak ditonton di Netflix.

Di serial itu ia berperan sebagai Ji Young (peserta nomor 240)

Dia juga muncul dalam film thriller zombie di Netflix, All of Us Are Dead, yang dirilis awal tahun ini sebagai Lee Na Yeon.

Lee Yoo Mi debut akting tahun 2010 lewat film thriller The Yellow Sea.

Sementara pada bidang drama Korea, ia sering memainkan peran kecil.

Salah satu drama yang dimainkannya belum lama ini adalah Mental Coach Jegal dan If You Wish Upon Me.

Ia merupakan artis di bawah naungan agensi Varo Entertainment sejak 2020. (*)

