Kenang Robbie Coltrane, Pemeran Harry Potter Daniel Radcliffe: Saya Beruntung Bekerja dengannya

Robbie Coltrane sebagai Hagrid bersama Daniel Radcliffe dalam film Harry Potter and The Goblet of Fire. Robbie Coltrane meninggal dunia dalam usia 72 tahun, Jumat (14/10/2022).

“Saya merasa sangat beruntung bisa bertemu dan bekerja dengannya dan sangat sedih dia meninggal. Dia adalah aktor yang luar biasa dan pria yang menyenangkan,” kata Radcliffe kepada Deadline dalam sebuah pernyataan.

SERAMBINEWS.COM - Pemeran Hagrid, Robbie Coltrane meninggal dunia, pada Jumat (14/10/2022).

Lawan mainya, Daniel Radcliffe, berduka atas meninggalnya sang aktor.

Diketahui, Coltrane, lawan main Radcliffe dalam film Harry Potter, meninggal dunia dalam usia 72 tahun.

Daniel Radcliffe lalu mengenang sosok Robbie Coltrane saat mereka syuting bersama dalam beberapa film Harry Potter.

"Robbie adalah salah satu orang paling lucu yang pernah saya temui dan membuat kami terus tertawa saat masih anak-anak di lokasi syuting," ujar Daniel Radcliffe.

Ia menyebut memiliki kenangan indah dengan Robbie Coltrane selama syuting film Harry Potter and Prizoner of Azkaban.

"Dia menjaga semangat kami ketika kami semua bersembunyi dari hujan lebat selama berjam-jam di gubuk Hagrid. Dia bercerita dan bercanda untuk menjaga semangat,” kenang Radcliffe.

Deadline melaporkan bahwa Robbie Coltrane meninggal di rumah sakit dekat rumahnya di Larbert, Skotlandia.

Ia disebut dalam kondisi kesehatan yang buruk selama dua tahun terakhir.

Semasa hidup, Robbie Coltrane memainkan karakter gamekeeper Hogwarts, Rubeus Hagrid, dalam film Harry Potter.

Coltrane membuat debutnya dalam waralaba Harry Potter lewat film Harry Potter and the Sorcerer's Stone tahun 2001 (berjudul Harry Potter and the Philosopher's Stone di luar AS).

Menurut laporan, JK Rowling sang pencipta Harry Potter menempatkan Coltrane di urutan teratas daftarnya untuk memerankan Hagrid dan ketika ditanya siapa yang ingin dia lihat dalam peran itu, JK Rowling menjawab "Robbie Coltrane untuk Hagrid" dalam satu tarikan napas.

