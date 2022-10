Gelar Inspiring Day di SMAN 1 Sabang, ASDP Beri Motivasi Pelajar menjadi Leader di Masa Depan

FOR SERAMBINEWS.COM

Laporan Aulia Prasetya | Sabang

SERAMBINEWS.COM,SABANG - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kembali menggelar kegiatan talkshow dan sharing session bertajuk "A Day to Inspire Becoming ASDP Professional Heroes at Work".

Kegiatan ini dilaksanakan di SMAN 1 Sabang, di Provinsi Aceh pada Sabtu (15/10/2022).

Talkshow dan sharing session Inspiring Day ini merupakan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan sebagai bukti ASDP berkomitmen mendukung pendidikan bermutu sesuai dengan rumusan Sustainable Development Goals nomor 4.

Dimana dengan melakukan sharing session terkait profesi dapat membekali serta mengembangkan sumber daya manusia melalui para pelajar dari tingkat SD hingga SMU menjadi pribadi unggul.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi berkesempatan menjadi tokoh inspirasi bagi pelajar-pelajar SMAN 1 Sabang.

Melalui sharing session ini, ASDP tentu ingin memperkenalkan lebih dekat kehadiran BUMN penyedia jasa penyeberangan dan pelabuhan yang menjadi tulang punggung akses transportasi masyarakat dan distribusi logistik antarpulau yang aman, sehat, nyaman dan selamat.

Sabang menjadi wilayah kerja di Bumi Serambi Makkah tersebut dimana kapal ASDP melayani masyarakat Aceh khususnya dari kota Banda Aceh menuju Sabang.

"Anak-anak pelajar SMAN 1 dan seluruh masyarakat Sabang ini telah merasakan bagaimana ASDP berperan aktif, menyeberangkan orang dan kendaraan serta barang untuk sampai di tujuan masing-masing, yang salah satunya di Sabang ini.

Semoga kehadiran dan layanan ASDP disini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, dan kami berharap kepada pelajar-pelajar di Sabang ini agar menjadikan ASDP sebagai perusahaan pilihan untuk bekerja kelak di masa depan," ujar Ira.

Ira menyampaikan motivasi dan inspirasi kepada para pelajar dan pemuda agar mulai membangun karakter diri yang kuat sebagai bekal di masa depan.

"Anak-anak pelajar sudah harus memikirkan dan memilih masa depannya untuk menjadi seorang leader, tidak ada perbedaan kesempatan baik bagi perempuan maupun laki-laki," ujarnya lagi.

Ia mengungkapkan, stigma dan persepsi masyarakat menjadi tantangan yang selalu dihadapi pemimpin perusahaan.

"Saya seringkali ditanyakan bagaimana tantangan pemimpin perempuan, sebaliknya kenapa laki-laki tidak pernah ditanyakan demikian?